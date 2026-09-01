Exposition • La Science taille XX Elles Rue Pierre-Boubet Cusset
lundi 28 septembre 2026 · Rue Pierre-Boubet · Cusset
Informations pratiques
Cusset
Exposition • La Science taille XX Elles
Rue Pierre-Boubet Centre La Passerelle Cusset Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-09-28
fin : 2026-10-09
Date(s) :
2026-09-28
Dans le cadre de la fête de la science qui se déroulera le vendredi 9 octobre 2026 à l’école Lucie-Aubrac, le centre La Passerelle accueillera une exposition la science taille XXelles prêtée par le CESPAU de Clermont Ferrand.
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Rue Pierre-Boubet Centre La Passerelle Cusset 03300 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 97 25 90 centrelapasserelle@ville-cusset.fr
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English :
As part of the Science Festival, which will take place on Friday, October 9, 2026, at the Lucie-Aubrac School, the La Passerelle Center will host an exhibition titled “Science in Women’s Sizes,” presented by CESPAU in Clermont-Ferrand.
L’événement Exposition • La Science taille XX Elles Cusset a été mis à jour le 2026-08-13 par Vichy Destinations
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