Exposition • La Science taille XX Elles Rue Pierre-Boubet Cusset

Informations pratiques

Cusset

Exposition • La Science taille XX Elles

Rue Pierre-Boubet Centre La Passerelle Cusset Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-09-28

fin : 2026-10-09

Date(s) :

2026-09-28

Dans le cadre de la fête de la science qui se déroulera le vendredi 9 octobre 2026 à l’école Lucie-Aubrac, le centre La Passerelle accueillera une exposition la science taille XXelles prêtée par le CESPAU de Clermont Ferrand.

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Rue Pierre-Boubet Centre La Passerelle Cusset 03300 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 97 25 90 centrelapasserelle@ville-cusset.fr

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English :

As part of the Science Festival, which will take place on Friday, October 9, 2026, at the Lucie-Aubrac School, the La Passerelle Center will host an exhibition titled “Science in Women’s Sizes,” presented by CESPAU in Clermont-Ferrand.

L’événement Exposition • La Science taille XX Elles Cusset a été mis à jour le 2026-08-13 par Vichy Destinations