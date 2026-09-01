UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Cusset

Exposition • La Science taille XX Elles Rue Pierre-Boubet Cusset

lundi 28 septembre 2026 · Rue Pierre-Boubet · Cusset

Informations pratiques

Début
lundi 28 septembre 2026
Fin
vendredi 9 octobre 2026
Lieu
Rue Pierre-Boubet
Adresse
Centre La Passerelle
Ville
03300 Cusset
Département
Allier
Tarif

Cusset

Exposition • La Science taille XX Elles

Rue Pierre-Boubet Centre La Passerelle Cusset Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-09-28
fin : 2026-10-09

Date(s) :
2026-09-28

Dans le cadre de la fête de la science qui se déroulera le vendredi 9 octobre 2026 à l’école Lucie-Aubrac, le centre La Passerelle accueillera une exposition la science taille XXelles prêtée par le CESPAU de Clermont Ferrand.
  .

Rue Pierre-Boubet Centre La Passerelle Cusset 03300 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 97 25 90  centrelapasserelle@ville-cusset.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

As part of the Science Festival, which will take place on Friday, October 9, 2026, at the Lucie-Aubrac School, the La Passerelle Center will host an exhibition titled “Science in Women’s Sizes,” presented by CESPAU in Clermont-Ferrand.

L’événement Exposition • La Science taille XX Elles Cusset a été mis à jour le 2026-08-13 par Vichy Destinations

À voir aussi à Cusset (Allier)