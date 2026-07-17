Exposition La science taille XX elles Institut d’Acoustique Le Mans

Informations pratiques

Le Mans

Exposition La science taille XX elles

Institut d’Acoustique Boulevard Paul d’Estournelles de Constant Le Mans Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-03 08:00:00

fin : 2026-09-22 19:00:00

Date(s) :

2026-09-03

Du 3 au 22 septembre 2026, l’Institut d’Acoustique Graduate School accueille l’exposition photographique La Science taille XX elles Édition Pays de la Loire .

Du 3 au 22 septembre 2026, l’Institut d’Acoustique Graduate School accueille l’exposition photographique La Science taille XX elles Édition Pays de la Loire .

Cette exposition met en lumière 24 portraits de femmes scientifiques aux parcours inspirants, réalisés par le photographe Vincent Moncorgé. Chercheuses, enseignantes-chercheuses, ingénieures, doctorantes ou techniciennes, elles exercent dans les universités, laboratoires et entreprises des Pays de la Loire et illustrent la richesse et la diversité des métiers de la recherche.

Créée en 2018 par le CNRS et l’association Femmes & Sciences, cette exposition a pour ambition de promouvoir la place des femmes dans les sciences, de déconstruire les stéréotypes de genre qui persistent dans les métiers scientifiques et d’encourager les jeunes, notamment les jeunes filles, à envisager des carrières scientifiques.

Informations pratiques

– du 03 au 22 septembre 2026

– au Carré Acoustique, Institut d’Acoustique Graduate School, Bd d’Estournelles de Constant au Mans

– Entrée gratuite

– Visite libre du lundi au vendredi, entre 8h et 19h

Une initiative portée par le CNRS en Bretagne et Pays de la Loire, Le Mans Université, Nantes Université, l’Université d’Angers et l’association Femmes & Sciences. .

Institut d’Acoustique Boulevard Paul d’Estournelles de Constant Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire carre-acoustique@univ-lemans.fr

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English :

From September 3 to 22, 2026, the Institut d’Acoustique Graduate School will host the photography exhibition %AB La Science taille XX elles ? %C9dition Pays de la Loire %BB.

L’événement Exposition La science taille XX elles Le Mans a été mis à jour le 2026-07-17 par CDT72