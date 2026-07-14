Exposition La sirène et l’étoile Médiathèque intercommunale Les Voyageurs Mareuil-sur-Lay-Dissais

Informations pratiques

Mareuil-sur-Lay-Dissais

Exposition La sirène et l’étoile

Médiathèque intercommunale Les Voyageurs 2 bis rue du Lay Mareuil-sur-Lay-Dissais Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-14 09:00:00

fin : 2026-08-26 12:00:00

Date(s) :

2026-07-14 2026-07-15 2026-07-16 2026-07-17 2026-07-18 2026-07-21 2026-07-22 2026-07-23 2026-07-24 2026-07-25 2026-07-28 2026-07-29 2026-07-30 2026-07-31 2026-08-01 2026-08-04 2026-08-05 2026-08-06 2026-08-07 2026-08-08

Les élèves de Maternelle de l’école Saint-Joseph de la Bretonnière-la-Claye et de l’école Saint-Charles de Sainte-Gemme-la-Plaine ont écrit et illustré le conte La sirène et l’étoile.

Les illustrations originales créées par les élèves sont visibles à la médiathèque, ainsi que le conte édité dans le livre De si jolis contes qui regroupe des récits écrits par toutes les classes de l’école Saint-Joseph de la Bretonnière-la-Claye.

Venez découvrir les créations des élèves !

L’exposition La sirène et l’étoile est visible du 12 juin au 31 août 2026 aux heures d’ouverture de la médiathèque

– Du 7 juillet au 29 août du mardi au samedi, de 9h à 12h.

– Le reste de l’année mardi et vendredi (15h30-19h), mercredi (10h-13h / 14h-19h), samedi (10h-13h / 15h-17h30). .

Médiathèque intercommunale Les Voyageurs 2 bis rue du Lay Mareuil-sur-Lay-Dissais 85320 Vendée Pays de la Loire +33 2 28 14 20 14 a.picoron@sudvendeelittoral.fr

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English :

L’événement Exposition La sirène et l’étoile Mareuil-sur-Lay-Dissais a été mis à jour le 2026-07-09 par Office de Tourisme de la Vendée du Sud