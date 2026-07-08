Concert médiéval Hymne à la Nature Eglise de Dissais Mareuil-sur-Lay-Dissais
vendredi 17 juillet 2026 · Eglise de Dissais · Mareuil-sur-Lay-Dissais
Informations pratiques
Mareuil-sur-Lay-Dissais
Concert médiéval Hymne à la Nature
Eglise de Dissais 25 Rue François Sabourin Mareuil-sur-Lay-Dissais Vendée
Tarif : 12 – 12 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 20:30:00
fin : 2026-07-17 23:00:00
Date(s) :
2026-07-17
Le Climat et le Rythme des Saisons en Europe au Moyen-Âge
Dans les différentes cours européennes du Moyen-âge, la nature occupe une place prépondérante dans la pensée médiévale. Elle pourvoie à la subsistance des hommes et les saisons rythment les temps forts de la vie, tant auprès des paysans que des monarques. Les poètes et musiciens, Troubadours, Trouvères et Minnesänger dépeignent l’âpreté de la vie ou l’abondance des récoltes, jusqu’à François d’Assise qui nous délivre son sublime hymne à la nature Laudate si , véritable manifeste d’écologie avant l’heure.
Dominique METZLÉ (chant, harpe, flûte et percussion), fondateur de PANDORE et interprète unique pour cette occasion, est titulaire du Diplôme Supérieur de Musique Ancienne, délivré par le Conservatoire Supérieur de Paris. Il s’est perfectionné dans le répertoire médiéval auprès de Joël Cohen (Boston Camerata), Andrea Von Ramm (Studio der Frühen Musik), Jordi Savall (Hespérion XX) et Guy Robert (ensemble Perceval) et se produit régulièrement dans les festivals de musique médiévale. .
Eglise de Dissais 25 Rue François Sabourin Mareuil-sur-Lay-Dissais 85320 Vendée Pays de la Loire +33 6 87 04 99 08
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English :
The Climate and the Rhythm of the Seasons in Europe During the Middle Ages
L’événement Concert médiéval Hymne à la Nature Mareuil-sur-Lay-Dissais a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de Tourisme de la Vendée du Sud
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