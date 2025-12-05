Les Nuits de la Lecture, Soirée réconfortante et poétique Médiathèque intercommunale Les Voyageurs Mareuil-sur-Lay-Dissais
Les Nuits de la Lecture, Soirée réconfortante et poétique

Médiathèque intercommunale Les Voyageurs
Mareuil-sur-Lay-Dissais

vendredi 23 janvier 2026
20:30:00 - 22:00:00
Les Nuits de la Lecture, Soirée réconfortante et poétique
Médiathèque intercommunale Les Voyageurs 2 bis rue du Lay Mareuil-sur-Lay-Dissais Vendée
Début : 2026-01-23 20:30:00
fin : 2026-01-23 22:00:00
2026-01-23
Appel à participation !
Soirée réconfortante et poétique.
Vous aimez la poésie, vous avez envie de partager des poèmes, les vôtres ou ceux des autres ?
Vous souhaitez les lire ou les écouter ?
Inscrivez-vous !
-> Accueil de la médiathèque ou par téléphone et mail
Curieux et curieuses, bienvenus ! .
Médiathèque intercommunale Les Voyageurs 2 bis rue du Lay Mareuil-sur-Lay-Dissais 85320 Vendée Pays de la Loire +33 2 28 14 20 14 a.picoron@sudvendeelittoral.fr
Call for participation!
