Les Nuits de la Lecture, Soirée réconfortante et poétique Médiathèque intercommunale Les Voyageurs Mareuil-sur-Lay-Dissais

Les Nuits de la Lecture, Soirée réconfortante et poétique

Médiathèque intercommunale Les Voyageurs 2 bis rue du Lay Mareuil-sur-Lay-Dissais Vendée

Début : 2026-01-23 20:30:00

fin : 2026-01-23 22:00:00

2026-01-23

Appel à participation !

Soirée réconfortante et poétique.

Vous aimez la poésie, vous avez envie de partager des poèmes, les vôtres ou ceux des autres ?

Vous souhaitez les lire ou les écouter ?

Inscrivez-vous !

-> Accueil de la médiathèque ou par téléphone et mail

Curieux et curieuses, bienvenus ! .

Médiathèque intercommunale Les Voyageurs 2 bis rue du Lay Mareuil-sur-Lay-Dissais 85320 Vendée Pays de la Loire +33 2 28 14 20 14 a.picoron@sudvendeelittoral.fr

English :

Call for participation!

