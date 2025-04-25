Pierrot l’Escargot Médiathèque Les Voyageurs Mareuil-sur-Lay-Dissais
Pierrot l’Escargot Médiathèque Les Voyageurs Mareuil-sur-Lay-Dissais mercredi 15 avril 2026.
Pierrot l’Escargot
Médiathèque Les Voyageurs 2bis Rue du Lay Mareuil-sur-Lay-Dissais Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-15 10:30:00
fin : 2026-06-13 11:15:00
Date(s) :
2026-04-15 2026-06-13 2026-07-22
Au programme histoires, jeux de doigts, comptines, chansons pour les bébés.
Animation dédiée aux enfants de 0-3 ans.
Sur inscription .
Médiathèque Les Voyageurs 2bis Rue du Lay Mareuil-sur-Lay-Dissais 85320 Vendée Pays de la Loire +33 2 28 14 20 14 mediatheque@sudvendeelittoral.fr
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English :
L’événement Pierrot l’Escargot Mareuil-sur-Lay-Dissais a été mis à jour le 2026-03-25 par Office de Tourisme de la Vendée du Sud
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