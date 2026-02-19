Visite des jardins aromatiques, médicinales et potagers Mareuil-sur-Lay-Dissais

Visite des jardins aromatiques, médicinales et potagers

9 rue de la prée Mareuil-sur-Lay-Dissais Vendée

Début : 2026-06-05 11:00:00

fin : 2026-08-21 12:30:00

2026-06-05 2026-06-12 2026-06-19 2026-06-26 2026-07-03 2026-07-10 2026-07-17 2026-07-24 2026-07-31 2026-08-07 2026-08-14 2026-08-21 2026-08-28 2026-09-04 2026-09-11 2026-09-18 2026-09-25

Eva vous invite à découvrir ses jardins aromatiques, médicinales et potagers. Découverte de l’alambic et dégustation de sirop aux plantes.

On pousse le petit portail… et tout de suite, ça sent bon. Menthe froissée du bout des doigts, verveine qui accroche le soleil, plantes médicinales qui racontent des histoires. La visite des jardins d’Aménité, c’est une balade guidée entre aromatiques, simples et potager, avec un vrai temps pour observer, toucher, sentir, reconnaître. On parle propriétés, usages d’hier et d’aujourd’hui, petites anecdotes de plantes et “trucs” faciles à refaire à la maison.

Au fil du parcours, tu découvres aussi le métier de paysanne-herboriste les techniques de culture, les récoltes, puis tout ce qu’on peut faire avec le vivant (séchage, macérations, sirops…), sans oublier les règles qui encadrent ces transformations. Moment fort la rencontre avec l’alambic. On comprend comment on extrait, ce que ça change, et pourquoi chaque plante a sa façon de livrer ses secrets.

Et pour finir comme il se doit dégustation de sirops artisanaux aux plantes, puis passage en boutique pour prolonger l’expérience. .

Eva invites you to discover her aromatic, medicinal and vegetable gardens. Discover the still and taste herbal syrup.

