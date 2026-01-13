Causeries Culturelles Médiathèque intercommunale Les voyageurs Mareuil-sur-Lay-Dissais

Causeries Culturelles

Médiathèque intercommunale Les voyageurs 2bis rue du Lay Mareuil-sur-Lay-Dissais Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-14 11:00:00

fin : 2026-02-14

Date(s) :

2026-02-14 2026-06-13

Découvrez nos coups de cœur et laissez-vous tenter par de nouvelles idées !

Dans une ambiance conviviale, retrouvez vos bibliothécaires et les bénévoles de la médiathèque pour découvrir leurs coups de cœur un temps d’échange ouvert à tous, pour écouter, partager et repartir la tête pleine d’envies de lecture, d’écoute ou de sortie.

Rendez-vous de saison automne, hiver et printemps. .

Médiathèque intercommunale Les voyageurs 2bis rue du Lay Mareuil-sur-Lay-Dissais 85320 Vendée Pays de la Loire +33 2 28 14 20 14 a.picoron@sudvendeelittoral.fr

