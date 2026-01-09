Ciné-goûter Médiathèque intercommunale Les voyageurs Mareuil-sur-Lay-Dissais

Ciné-goûter

Médiathèque intercommunale Les voyageurs 2bis rue du Lay Mareuil-sur-Lay-Dissais Vendée

Début : 2026-03-07 15:00:00

fin : 2026-06-20 17:00:00

2026-03-07 2026-06-20

Trois films vous seront proposés. Un seul sera projeté. À vous de voter !

A l’issue de la projection un temps d’échange et des bonbons ! Pensez à ramener votre goûter !

Public 9-14 ans.

Sur inscription. .

+33 2 28 14 20 16 a.picoron@sudvendeelittoral.fr

