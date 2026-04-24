À voir et À manger, Visites des jardins aromatiques d’Eva Mareuil-sur-Lay-Dissais
À voir et À manger, Visites des jardins aromatiques d’Eva Mareuil-sur-Lay-Dissais vendredi 5 juin 2026.
Mareuil-sur-Lay-Dissais
À voir et À manger, Visites des jardins aromatiques d’Eva
9 rue de la prée Mareuil-sur-Lay-Dissais Vendée
Tarif : 5 – 5 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-05 11:00:00
fin : 2026-06-05 12:30:00
Date(s) :
2026-06-05
Cet évènement annuel vise à valoriser et mettre en avant les acteurs du territoire qui œuvrent au quotidien en faveur de la transition écologique. A voir et à manger , des ateliers pour découvrir l’agriculture et l’alimentation locales.
Eva nous ouvre les portes de son jardin de plantes à parfum, aromatiques et médicinales. Découverte de l’Alambic et dégustation de sirops.
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9 rue de la prée Mareuil-sur-Lay-Dissais 85320 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 56 37 37 info@vendeedusud.com
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English :
The aim of this annual event is to promote and highlight local players who are working on a daily basis to promote the ecological transition. A voir et à manger , workshops to discover local agriculture and food.
L’événement À voir et À manger, Visites des jardins aromatiques d’Eva Mareuil-sur-Lay-Dissais a été mis à jour le 2026-04-21 par Office de Tourisme de la Vendée du Sud
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