Mareuil-sur-Lay-Dissais

Descente de caisses à savon

Rue de l’Ouche du Fort Mareuil-sur-Lay-Dissais Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 14:00:00

fin : 2026-06-20 18:00:00

Date(s) :

2026-06-20

Inscription GRATUITE pour toutes les caisses à savon .

Rue de l’Ouche du Fort Mareuil-sur-Lay-Dissais 85320 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 30 51 05 communication@mareuilsurlay.fr

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English :

L’événement Descente de caisses à savon Mareuil-sur-Lay-Dissais a été mis à jour le 2026-05-07 par Office de Tourisme de la Vendée du Sud