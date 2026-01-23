Festi’saveurs Mareuillais Mareuil-sur-Lay-Dissais
Festi’saveurs Mareuillais Mareuil-sur-Lay-Dissais samedi 20 juin 2026.
Mareuil-sur-Lay-Dissais
Festi’saveurs Mareuillais
Place Clémenceau Mareuil-sur-Lay-Dissais Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 18:00:00
fin : 2026-06-20 23:30:00
Date(s) :
2026-06-20
Créateurs, artisans, repas champêtre, fête de la musique, concert le soir.
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Place Clémenceau Mareuil-sur-Lay-Dissais 85320 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 30 51 05 mairie@mareuilsurlay.fr
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English :
Creators, craftsmen, country meal, music festival, concert in the evening.
L’événement Festi’saveurs Mareuillais Mareuil-sur-Lay-Dissais a été mis à jour le 2026-05-07 par Office de Tourisme de la Vendée du Sud
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