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AGENDA · Mareuil-sur-Lay-Dissais

Lectures en terrasse Médiathèque intercommunale Les Voyageurs Mareuil-sur-Lay-Dissais

jeudi 16 juillet 2026 · Médiathèque intercommunale Les Voyageurs · Mareuil-sur-Lay-Dissais

Informations pratiques

Début
jeudi 16 juillet 2026
Fin
jeudi 16 juillet 2026
Heure de début
19:00:00
Lieu
Médiathèque intercommunale Les Voyageurs
Adresse
2 bis rue du Lay
Ville
85320 Mareuil-sur-Lay-Dissais
Département
Vendée
Tarif

Mareuil-sur-Lay-Dissais

Lectures en terrasse

Médiathèque intercommunale Les Voyageurs 2 bis rue du Lay Mareuil-sur-Lay-Dissais Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 19:00:00
fin : 2026-07-16 20:00:00

Date(s) :
2026-07-16 2026-08-20

Atelier et rencontre avec l’artiste peintre Nicolas Désiré-Frisque
Cet été, le roof top de la médiathèque vous ouvre ses portes !

Durant deux soirs, venez profitez d’un moment détente. Confortablement installés, les yeux tournés vers le ciel, laissez-vous bercer par les lectures à haute voix de vos bibliothécaires.

Tout public.
Sur inscription.   .

Médiathèque intercommunale Les Voyageurs 2 bis rue du Lay Mareuil-sur-Lay-Dissais 85320 Vendée Pays de la Loire +33 2 28 14 20 14  a.picoron@sudvendeelittoral.fr

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English :

Workshop and meeting with painter Nicolas Désiré-Frisque

L’événement Lectures en terrasse Mareuil-sur-Lay-Dissais a été mis à jour le 2026-06-29 par Office de Tourisme de la Vendée du Sud

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