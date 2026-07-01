Lectures en terrasse Médiathèque intercommunale Les Voyageurs Mareuil-sur-Lay-Dissais
jeudi 16 juillet 2026 · Médiathèque intercommunale Les Voyageurs · Mareuil-sur-Lay-Dissais
Informations pratiques
Mareuil-sur-Lay-Dissais
Lectures en terrasse
Médiathèque intercommunale Les Voyageurs 2 bis rue du Lay Mareuil-sur-Lay-Dissais Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 19:00:00
fin : 2026-07-16 20:00:00
Date(s) :
2026-07-16 2026-08-20
Atelier et rencontre avec l’artiste peintre Nicolas Désiré-Frisque
Cet été, le roof top de la médiathèque vous ouvre ses portes !
Durant deux soirs, venez profitez d’un moment détente. Confortablement installés, les yeux tournés vers le ciel, laissez-vous bercer par les lectures à haute voix de vos bibliothécaires.
Tout public.
Sur inscription. .
Médiathèque intercommunale Les Voyageurs 2 bis rue du Lay Mareuil-sur-Lay-Dissais 85320 Vendée Pays de la Loire +33 2 28 14 20 14 a.picoron@sudvendeelittoral.fr
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English :
Workshop and meeting with painter Nicolas Désiré-Frisque
L’événement Lectures en terrasse Mareuil-sur-Lay-Dissais a été mis à jour le 2026-06-29 par Office de Tourisme de la Vendée du Sud
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