Marché des Arts du feu Ancienne église Notre-Dame Mareuil-sur-Lay-Dissais

Mareuil-sur-Lay-Dissais

Marché des Arts du feu

Ancienne église Notre-Dame 25 Rue François Sabourin Mareuil-sur-Lay-Dissais Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 10:00:00

fin : 2026-07-12 19:00:00

Date(s) :

2026-07-11

12 artisans d’art qui transforment la matière par le feu seront présents dans et autour de l’ancienne église de Dissais à Mareuil-sur-Lay céramistes, fileuse de verre, vitrailliste, émailleuse sur cuivre, créateur de bijoux en métal…

Les 11 et 12 juillet prochains, l’ancienne église de Dissais, à Mareuil-sur-Lay, accueillera un Marché des Arts du feu.

Après 2 éditions de son marché de potiers, l’association Mingaco Collectif Métiers d’Art a souhaité cette fois mettre à l’honneur des artisans qui transforment la matière grâce au feu.

12 artisans d’art seront présents dans et autour de l’édifice du 12ème siècle céramistes, fileuse de

verre, vitrailliste, émailleuse, créateur de bijoux en métal… Les visiteurs sont invités à venir découvrir ces techniques et métiers et à échanger avec les artisans présents. .

Ancienne église Notre-Dame 25 Rue François Sabourin Mareuil-sur-Lay-Dissais 85320 Vendée Pays de la Loire +33 6 70 64 90 19 contact@mingaco.fr

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English :

12 artisans who transform materials through fire will be present in and around the former church of Dissais in Mareuil-sur-Lay: ceramists, glass spinners, stained glass artists, copper enamellers, metal jewelry designers…

L’événement Marché des Arts du feu Mareuil-sur-Lay-Dissais a été mis à jour le 2026-06-08 par Office de Tourisme de la Vendée du Sud