Exposition « La terre et le feu » Espace Saint-Jacques Lambesc
mardi 28 juillet 2026 · Espace Saint-Jacques · Lambesc
Informations pratiques
Lambesc
Exposition « La terre et le feu »
Du 28/07 au 11/08/2026 tous les jours de 10h à 19h.
Sauf le 28 juillet (15h-19h) et le 11 août 2026 (10h-16h). Espace Saint-Jacques 3 Avenue De Verdun Lambesc Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-28 10:00:00
fin : 2026-08-11 19:00:00
Date(s) :
2026-07-28
Voyage entre différentes techniques allant du saggar firing à la cristallisation en passant par le raku, les jarres à la corde ou le nériage. HIRO vous propose la rencontre entre la terre et le feu et vous laisse découvrir la magie de cette fusion.
Français né à Tahiti, autodidacte au départ, de très jolies rencontres artistiques ont élargi son horizon. Se considérant comme un véritable « électron libre », HIRO est passionné par l’art et développe ses techniques. Il s’imprègne de ses nuits blanches et ce sont ses flashs, ses inspirations, ses épiphanies que l’artiste retranscrit à travers ses sculptures. Parfois arrondies, parfois figuratives, on y observe des bustes et autres planètes. C’est le monde d’HIRO qui s’offre à nous. Il se plaît à explorer différentes matières comme l’argile, la porcelaine, l’émail, la résine, le fer ou le bronze.
Attaché à sa culture Tahitienne, c’est par son second prénom qu’il se fait connaître.
Vernissage le 31 juillet à 18h. .
Espace Saint-Jacques 3 Avenue De Verdun Lambesc 13410 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 17 00 63
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English :
A journey through various techniques, ranging from saggar firing to crystallization, including raku, rope-wrapped jars, and glazing. HIRO invites you to experience the meeting of earth and fire and lets you discover the magic of this fusion.
L’événement Exposition « La terre et le feu » Lambesc a été mis à jour le 2026-06-11 par Bureau municipal du Tourisme de Lambesc
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