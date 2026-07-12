Visite de la chapelle St-Michel Entrée du Cimetière Lambesc

Informations pratiques

Lambesc

Visite de la chapelle St-Michel

Lundi 20 juillet 2026 de 17h à 18h.

Lundi 3 août 2026 de 17h à 18h.

Lundi 17 août 2026 de 17h à 18h. Entrée du Cimetière Avenue de la Résistance Lambesc Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-20 17:00:00

fin : 2026-07-20 18:00:00

Date(s) :

2026-07-20 2026-08-03 2026-08-17

La chapelle St-Michel, construite au XIème siècle après dix siècles d’histoire, offre aujourd’hui à ses visiteurs le plaisir de sa récente restauration, de ses décors peints, gypseries, stalles et autel.

Son ouverture exceptionnelle, dans le cadre des visites de l’été, vous permettra de découvrir la beauté insoupçonnée de l’édifice. .

Entrée du Cimetière Avenue de la Résistance Lambesc 13410 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 17 00 62 tourisme@lambesc.fr

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English :

The St-Michel chapel, built in the 11th century after ten centuries of history, offers today to its visitors the pleasure of its recent restoration, of its painted decorations, gypseries, stalls and altar.

L’événement Visite de la chapelle St-Michel Lambesc a été mis à jour le 2026-07-03 par Bureau municipal du Tourisme de Lambesc