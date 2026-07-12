Visite de la chapelle St-Michel Entrée du Cimetière Lambesc
lundi 20 juillet 2026 · Entrée du Cimetière · Lambesc
Informations pratiques
Lambesc
Visite de la chapelle St-Michel
Lundi 20 juillet 2026 de 17h à 18h.
Lundi 3 août 2026 de 17h à 18h.
Lundi 17 août 2026 de 17h à 18h. Entrée du Cimetière Avenue de la Résistance Lambesc Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-20 17:00:00
fin : 2026-07-20 18:00:00
Date(s) :
2026-07-20 2026-08-03 2026-08-17
La chapelle St-Michel, construite au XIème siècle après dix siècles d’histoire, offre aujourd’hui à ses visiteurs le plaisir de sa récente restauration, de ses décors peints, gypseries, stalles et autel.
Son ouverture exceptionnelle, dans le cadre des visites de l’été, vous permettra de découvrir la beauté insoupçonnée de l’édifice. .
Entrée du Cimetière Avenue de la Résistance Lambesc 13410 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 17 00 62 tourisme@lambesc.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The St-Michel chapel, built in the 11th century after ten centuries of history, offers today to its visitors the pleasure of its recent restoration, of its painted decorations, gypseries, stalls and altar.
L’événement Visite de la chapelle St-Michel Lambesc a été mis à jour le 2026-07-03 par Bureau municipal du Tourisme de Lambesc
À voir aussi à Lambesc (Bouches-du-Rhône)
- AMOUR MALGRE TOUT SALLE SÉVIGNÉ Lambesc 12 juillet 2026
- ANNULÉ L’amour malgré tout Place des Etats Généraux Lambesc 12 juillet 2026
- Prendre de la hauteur parcourez le plateau de Manivert ! Lambesc 21 juillet 2026
- Marche en colline à la découverte de la nature méditerranéenne Maison du Tourisme de Lambesc Lambesc 28 juillet 2026
- Exposition « La terre et le feu » Espace Saint-Jacques Lambesc 28 juillet 2026