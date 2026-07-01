Informations pratiques

Lambesc

Prendre de la hauteur parcourez le plateau de Manivert !

Mardi 21 juillet 2026 de 9h30 à 10h30.

Mardi 4 août 2026 de 9h30 à 10h30.

Mardi 18 août 2026 de 9h30 à 10h30. Chapelle Sainte Anne Lambesc Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-21 09:30:00

fin : 2026-08-04 10:30:00

Date(s) :

2026-07-21 2026-08-04 2026-08-18

Prendre de la hauteur parcourez le plateau de Manivert !

Caché derrière les arbres au sommet de la chaîne des Côtes, le plateau de Manivert vous attend pour vous dévoiler ses secrets une chapelle en pleine forêt, des visages sur des maisons troglodytes et un monument, en souvenir des Héros et Martyrs de la Résistance, chargé d’histoire. Venez le visiter ! .

Chapelle Sainte Anne Lambesc 13410 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 17 00 62 tourisme@lambesc.fr

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English :

Get a bird’s-eye view: explore the Manivert Plateau!

L’événement Prendre de la hauteur parcourez le plateau de Manivert ! Lambesc a été mis à jour le 2026-07-03 par Bureau municipal du Tourisme de Lambesc