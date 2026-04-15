Exposition – La Tour aux figures en 2050, Parc départemental de l’Île Saint-Germain – La Tour aux figures, Issy-les-Moulineaux

Exposition – La Tour aux figures en 2050 Samedi 23 mai, 17h30 Parc départemental de l’Île Saint-Germain – La Tour aux figures Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T17:30:00+02:00 – 2026-05-23T20:30:00+02:00

Fin : 2026-05-23T17:30:00+02:00 – 2026-05-23T20:30:00+02:00

Conçue dans les années 1980 avec les matériaux de son époque, la Tour aux figures a été restaurée en 2019 et ouverte au public en 2020. Pensée comme une œuvre à vivre, elle invite le visiteur à y pénétrer, la parcourir et la ressentir. Cette immersion, tout comme l’évolution du climat, pose aujourd’hui des enjeux majeurs de conservation. Face aux variations de température et aux mutations environnementales, comment imaginer l’avenir de la tour en conciliant patrimoine et transition écologique ?

Ce projet d’exposition propose une approche artistique et prospective : explorer ce que pourrait devenir la Tour aux figures en 2050. Ces réflexions sont menées par les étudiants de 2e année du DN MADE (diplôme Métiers d’art et du design) du lycée Jacques-Prévert à Boulogne-Billancourt.

Lieu : dans l’espace découverte de la Tour aux figures (halle du parc de l’île Saint-Germain) en accès libre, gratuitement.

Parc départemental de l’Île Saint-Germain – La Tour aux figures 170 Quai de la Bataille de Stalingrad, 92130 Issy-les-Moulineaux, France Issy-les-Moulineaux 92130 Quartier La Ferme / Les Îles / Les Chartreux Hauts-de-Seine Île-de-France 0155959892 https://www.hauts-de-seine.fr/le-parc-de-lile-saint-germain Imaginée par Jean Dubuffet en 1967 et construite entre 1986 et 1988, La Tour aux figures est une sculpture monumentale emblématique de l’art contemporain.

Cette première commande publique faite à Jean Dubuffet par l’État en 1983 a été inaugurée en 1988. La Tour aux figures est une sculpture monumentale . Sa hauteur impressionnante de vingt-quatre mètres et son espace intérieur le Gastrovolve, un labyrinthe ascensionnel, en font une œuvre d’art exceptionnelle.

Cette sculpture, installée au cœur du parc départemental de l’Ile Saint-Germain à Issy-les-Moulineaux, se visite à nouveau depuis septembre 2020, en visite guidée uniquement. Un espace d’accueil, accessible aux personnes à mobilité réduite, a également été créé pour permettre à tous de découvrir la tour. C’est également le lieu de départ des visites de la tour. En voiture, accès place Jean-Monnet Attention : peu de places de stationnement. RER : Ligne C, station Issy-Val-de-Seine. Tramway : T2 station Les Moulineaux ou Issy-Val-de-Seine. Bus : 39 – 123 – 126 – 189.

Exposition « La Tour aux figures en 2050 »

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