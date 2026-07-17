Exposition : « La tournée », Poste du Louvre, Paris

Informations pratiques

Exposition : « La tournée » Mercredi 2 juin 2027, 17h00 Poste du Louvre Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-06-02T17:00:00+02:00 – 2027-06-02T20:30:00+02:00

Fin : 2027-06-02T17:00:00+02:00 – 2027-06-02T20:30:00+02:00

« La tournée » / Yohanne Lamoulère et Clément Charbonnier Bouet

Il fut un temps où l’Île-de-France avait besoin de main d’œuvre. Dans les usines, dans les administrations mais aussi pour livrer le courrier. Il fallut attirer du monde et on a bâti, construit, monté avec des tonnes de parpaings, de béton, de briques, des milliers de logements, absorbant des arrivants de toutes les régions de France. Ils venaient du centre, de l’Est mais aussi de plus loin, des Dom, des Tom puis du monde entier. Des cités de postiers. Rangées en cercle tout autour de Paris pour bien en remplir les boîtes aux lettres tous les matins. Aujourd’hui les cartes postales n’ont plus le même succès et ces bâtiments, ces résidences, calées imbriquées dans celles d’autres bailleurs, toujours sociaux, accueillent des habitants parfois encore liés à la poste, parfois moins, parfois plus du tout. Tous ces quartiers sont pourtant comme reliés par un fil, un collier de petites perles qui tournent autour de la grande mégalopole. Dans ces cités, on vit, on travaille, on joue, on mange comme ailleurs.

En faire la tournée, celle du rêve d’un facteur, celle de Jour de fête, c’est l’objectif qu’on s’est fixé. Étape par étape, un vrai chemin de Saint-Jacques — il nous faudrait trouver notre coquillage notre blason — à pied, en vélo, en voiture, en train, on y passera le temps qu’il faut mais on la fera, cochant chaque ville, chaque bâtiment, chaque station du Tokaido.

Avec deux têtes, quatre yeux, quatre oreilles, autant de narines, un Rolleiflex anachronique, un Fuji glissé sous le blouson synthétique, on arpente donc depuis quelques semaines des anciennes cités postières, en remerciant à chaque fois pour l’accueil qui nous est fait et toutes les portes que l’on nous ouvre. On essaie nous aussi de faire le tour, d’un bâtiment à Massy, d’une place, d’un parking, d’une boucherie avec la menthe sur une oreille, d’un quartier de Saint-Denis, collé bétonné contre une basilique, pleine de saints pleine de Denis, tout autour d’un tripode à Bagnolet, avec Justine et Pricillia et puis plus tard à Bagneux, dans des nuées de cheveux tout blancs.

En regardant bien on les trouve les liens invisibles, les envies qui se répondent. Sans que personne ne s’imagine que chacun cherche tout autant son morceau de palais du facteur cheval d’un bout à l’autre autre de cette boucle (si tant est qu’une boucle puisse avoir un bout).

À Sartrouville on lit, à Massy on échange des étoffes, à Bagnolet on dessine on raconte, à Saint-Denis on peint, et tout le monde en veut, tout le monde en cultive, quelque soit le décor. On va essayer, souvent rater, d’attraper quelque chose de tout ça. Chercher ce qui est beau, vivant, brillant, sans classer juste en humant, et attraper du plus près possible les nuances.

Et le plus vrai que vrai on l’aura entendu, le violon en bas des bâtiments, le bruit assourdissant d’une grille enregistrée par Melkior, roi mage avec un K et un micro, on les aura vus les masques bizarres sous un porche, écoutés la dame et le garçon s’inquiétant de se revoir au plus vite, surpris l’enfant Varenne flottant lévitant sur une haie.

Alors derrière les digicodes, derrière les grilles, dans les snacks, derrière les couleurs grises et jaune et rose, sous les balcons par milliards, sur toutes sortes de surfaces, toutes sortes de mélange de sable et d’eau qui prend qui fige en béton qui fait des murs, là sous nos yeux sous nos pieds, on va la faire cette tournée.

Poste du Louvre 50 Rue du Louvre, 75001 Paris Paris 75001 Paris 1er Arrondissement Paris Île-de-France

« La tournée » / Yohanne Lamoulère et Clément Charbonnier Bouet

©Yohanne Lamoulère et Clément Charbonnier Bouet