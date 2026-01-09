Exposition La Tribu des Marmottes (hiver) Place de la Vanoise Val-Cenis

Exposition La Tribu des Marmottes (hiver)

Place de la Vanoise Maison de la Vanoise Val-Cenis Savoie

Début : 2026-12-20

fin : 2026-04-24

2026-12-20

La Tribu des Marmottes , une exposition en visite libre à la Maison de la Vanoise à Termignon, sur la vie de cet animal très attachant.

Place de la Vanoise Maison de la Vanoise Val-Cenis 73500 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 05 01 86 secteur.hautemaurienne@vanoise-parcnational.fr

English :

La Tribu des Marmottes , an exhibition on the life of this very endearing animal.

