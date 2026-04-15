Exposition : La vie climatique. Histoire sensible des collections. 8e Triennale de l’ADIAF (4 avril – 20 septembre), MAC – Musée d’art contemporain, Marseille
Exposition : La vie climatique. Histoire sensible des collections. 8e Triennale de l’ADIAF (4 avril – 20 septembre), MAC – Musée d’art contemporain, Marseille samedi 23 mai 2026.
Exposition : La vie climatique. Histoire sensible des collections. 8e Triennale de l’ADIAF (4 avril – 20 septembre) Samedi 23 mai, 21h00 MAC – Musée d’art contemporain Bouches-du-Rhône
Gratuit sans réservation, dans la limite des places disponibles
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-23T21:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:00:00+02:00
Fin : 2026-05-23T21:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:00:00+02:00
21h : Projection-présentation du film de Rayane Mcirdi Après le soleil (2024) au ciné[mac] (dans le cadre de l’exposition La vie climatique et de la Saison Méditerranée)
MAC – Musée d’art contemporain 69 Avenue d’ haifa, 13008 Marseille, France Marseille 13008 8e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 0413948349 https://musees.marseille.fr/musee-dart-contemporain-mac Le socle historique réunit des ensembles importants et représentatifs de l’art de la seconde moitié du XXe siècle. Riche d’environ un millier d’œuvres, la collection rassemble des peintures, sculptures, photographies, vidéos et installations, avec des ensembles importants tels que : Le Nouveau Réalisme ; La Figuration Narrative ; Le Support-surface ; La Scène américaine ; Espace Fluxus ; Espace autour du corps ; Espace Arte Povera ; Artistes français majeurs ; Jeunes artistes. Elle se développe chaque année par des dépôts et des acquisitions réalisées à la suite d’expositions temporaires. Métro rond-point et Bus 23-45. Parking à côté du musée. Vélos électriques en libre-service. Accès handicapés
21h : Projection-présentation du film de Rayane Mcirdi Après le soleil (2024) au ciné[mac] (dans le cadre de l’exposition La vie climatique et de la Saison Méditerranée)
©DR
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