Mères Méditerranées, Mucem – Musée des civilisations de l’Europe et de la Méditerranée, Marseille

Mères Méditerranées 16 et 17 mai Mucem – Musée des civilisations de l’Europe et de la Méditerranée Bouches-du-Rhône

Entrée libre, dans la limite des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-16T21:00:00+02:00 – 2026-05-16T22:30:00+02:00

Fin : 2026-05-17T21:00:00+02:00 – 2026-05-17T22:30:00+02:00

Le Mucem accueille Mères Méditerranées, un spectacle-performance portant des récits de femmes et de mères de Méditerranée.

Dans le cadre de la Saison Méditerranée 2026 et en écho à l’exposition « Bonnes Mères », Mohamed El Khatib revient au Mucem à l’occasion d’un nouveau spectacle-performance mêlant film, installation et chœur théâtralisé en plein air.

Né de la rencontre de mères issues des diasporas méditerranéennes de Marseille, ce chœur vivant donnera à entendre une polyphonie d’expériences de femmes de Marseille – des mères dont on entendu habituellement peu la voix. En Méditerranée, il y a en effet une mer, mais il y a surtout un chœur de mères. Et ce chœur maternel, d’une certaine génération, a souvent été relégué au silence.

Dans un geste à la fois intime et politique, il s’agira de faire émerger la parole de ces femmes qui portent, élèvent, perdent, transmettent, protègent, rient, s’exilent et résistent, de collecter leurs récits, leurs gestes et leurs silences, et d’en composer une cartographie affective de la Méditerranée.

La performance réunira vingt-trois femmes de Marseille, issues des vingt-trois pays du pourtour méditerranéen pour prêter un corps et une voix à cet espace géographique perçu comme un lieu de piraterie. Cette idée se prête bien à la vie de nombreuses femmes qui ont dû faire preuve d’ingéniosité et d’inventivité, parfois de façon clandestine, pour affirmer leur place dans les différentes sociétés qui bordent la Méditerranée.

En évoquant ainsi la mer comme espace de passage, de danger ou de mémoire, le projet résonne profondément avec les missions du Mucem : donner voix aux peuples de la Méditerranée contemporaine et relier les rives par la création.

Informations pratiques :

L’entrée se fera uniquement par la passerelle Saint Laurent (entrée côté Panier)

20h00 ouverture des portes avec bar et petite restauration sur place proposés par Le café du fort

21h00 début du spectacle

Mucem – Musée des civilisations de l’Europe et de la Méditerranée Promenade robert laffont, 13002 Marseille, France Marseille 13002 Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33484351313 https://www.mucem.org Le Mucem se déploie sur trois lieux :

– un bâtiment conçu par l’architecte Rudy Ricciotti pour l’ouverture en 2013 présentant les collections de synthèse sur l’ethnographie française ;

– le fort Saint-Jean, Monument historique classé ;

– le centre de conservation et de ressources, situé dans le quartier de la Belle de Mai, également conçu pour l’ouverture par l’architecte Corinne Vezzoni.

Saison Méditerranée 2026

Mères Méditerranées – Nabeul, Tunisie, 2019 © Marion Poussier