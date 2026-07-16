AGENDA · Le Vésinet
Exposition « La vie de Joséphine Baker au Vésinet », Villa Beau-Chêne (dite Villa de Joséphine Baker), Le Vésinet
samedi 19 septembre 2026 · Villa Beau-Chêne (dite Villa de Joséphine Baker) · Le Vésinet
Informations pratiques
Exposition « La vie de Joséphine Baker au Vésinet » Samedi 19 septembre, 14h00 Villa Beau-Chêne (dite Villa de Joséphine Baker) Yvelines
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Exposition sur la vie de Joséphine Baker au Vésinet.
Villa Beau-Chêne (dite Villa de Joséphine Baker) 52 avenue Georges-Clemenceau 78110 Le Vesinet Le Vésinet 78110 Yvelines Île-de-France
Exposition
©studioaoustin
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