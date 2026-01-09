Exposition La Vie du Bâti d’Alpage Lanslebourg-Mont-Cenis Val-Cenis

Exposition La Vie du Bâti d’Alpage

Lanslebourg-Mont-Cenis 89 rue du Mont-Cenis Val-Cenis Savoie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-23

fin : 2026-04-18

Date(s) :

2026-12-23

L’exposition est issue du livre Trésors d’architecture au coeur du Parc national de la Vanoise , paru en octobre 2015 (Éd. Glénat) et conçue sous forme de courts textes explicatifs, témoignages vivants et dessins d’architectes.

.

Lanslebourg-Mont-Cenis 89 rue du Mont-Cenis Val-Cenis 73480 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 20 51 53

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The exhibition is based on the book Trésors d?architecture au coeur du Parc national de la Vanoise , published in October 2015 (Éd. Glénat) and designed in the form of short explanatory texts, living testimonials and architectural drawings.

L’événement Exposition La Vie du Bâti d’Alpage Val-Cenis a été mis à jour le 2026-01-07 par Parc National de la Vanoise