Exposition La Vie du Bâti d’Alpage Lanslebourg-Mont-Cenis Val-Cenis

Exposition La Vie du Bâti d’Alpage
Lanslebourg-Mont-Cenis 89 rue du Mont-Cenis Val-Cenis Savoie
Début : 2026-12-23
fin : 2026-04-18
2026-12-23
L’exposition est issue du livre Trésors d’architecture au coeur du Parc national de la Vanoise , paru en octobre 2015 (Éd. Glénat) et conçue sous forme de courts textes explicatifs, témoignages vivants et dessins d’architectes.
73480 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 20 51 53
English :
The exhibition is based on the book Trésors d?architecture au coeur du Parc national de la Vanoise , published in October 2015 (Éd. Glénat) and designed in the form of short explanatory texts, living testimonials and architectural drawings.
