Exposition « L’abbaye du Ronceray – Mémoire de femmes, mémoire de pierre », Repaire Urbain, Angers

Exposition « L’abbaye du Ronceray – Mémoire de femmes, mémoire de pierre » Samedi 23 mai, 19h00 Repaire Urbain Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

Fin : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

Découvrez l’exposition consacrée à l’histoire de l’abbaye du Ronceray : les abbesses et ce monument, bientôt millénaire. Visites flash en continu.

Repaire Urbain 35 boulevard du Roi René, 49100 Angers Angers 49100 Maine-et-Loire Pays de la Loire

Découvrez l’exposition consacrée à l’histoire de l’abbaye du Ronceray : les abbesses et ce monument, bientôt millénaire. Visites flash en continu.

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