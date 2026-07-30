UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Pons

Exposition L’Acadie, d’hier à aujourd’hui Pons

lundi 3 août 2026 · Pons

Informations pratiques

Début
lundi 3 août 2026
Fin
lundi 31 août 2026
Adresse
70 rue Georges Clemenceau
Ville
17800 Pons
Département
Charente-Maritime
Tarif

Pons

Exposition L’Acadie, d’hier à aujourd’hui

70 rue Georges Clemenceau Pons Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-03
fin : 2026-08-31

Date(s) :
2026-08-03

  .

70 rue Georges Clemenceau Pons 17800 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 96 46 97  archeopons@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Exposition L’Acadie, d’hier à aujourd’hui Pons a été mis à jour le 2026-07-22 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge

À voir aussi à Pons (Charente-Maritime)