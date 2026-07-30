AGENDA · Pons
Exposition L’Acadie, d’hier à aujourd’hui Pons
lundi 3 août 2026 · Pons
Informations pratiques
Pons
Exposition L’Acadie, d’hier à aujourd’hui
70 rue Georges Clemenceau Pons Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-03
fin : 2026-08-31
Date(s) :
2026-08-03
.
70 rue Georges Clemenceau Pons 17800 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 96 46 97 archeopons@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Exposition L’Acadie, d’hier à aujourd’hui Pons a été mis à jour le 2026-07-22 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge
À voir aussi à Pons (Charente-Maritime)
- 37ème édition du Festival Eurochestries Charente-Maritime 2026 Pons 30 juillet 2026
- Visite guidée Hôpital des Pèlerins Rencontres et découvertes Hôpital des Pèlerins Pons 31 juillet 2026
- Emile, une nuit aux jardins Site en Scène Pons 31 juillet 2026
- Boucle féminine de la Charente-Maritime Pons 1 août 2026
- Bal des Sapeurs Pompiers de Pons Pons 1 août 2026