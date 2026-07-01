Informations pratiques

Sérignan

EXPOSITION LAITRAM

146 avenue de la Plage Sérignan Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10

fin : 2026-08-22

Date(s) :

2026-07-10

La médiathèque Samuel Beckett présente l’exposition de Martial Bournazel, alias Laitram, un illustrateur, dessinateur et auteur de BD sérignanais.

L’exposition présentée à la médiathèque retrace son parcours artistique, rassemblant des planches en noir et blanc et d’autres en couleur. Au-delà de leur fonction narrative, ces planches révèlent les étapes de construction d’un récit le dessin, la composition, le découpage, le rythme et la mise en scène qui donnent vie aux histoires. Elles sont extraites des albums Die and Retry, Magna Insomnia, la trilogie de VENUS mais aussi d’un tout nouveau projet autour de l’univers d’une petite souris. Tout public. .

146 avenue de la Plage Sérignan 34410 Hérault Occitanie +33 4 67 39 57 50 mediatheque@ville-serignan.fr

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English : EXPOSITION LAITRAM

The Samuel Beckett Media Center is presenting an exhibition by Martial Bournazel, also known as Laitram, an illustrator, cartoonist, and comic book author from Sérignan.

L’événement EXPOSITION LAITRAM Sérignan a été mis à jour le 2026-07-04 par 34 ADT34