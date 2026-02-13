Exposition L’amour à l’œuvre, dialogue avec Julie Ozanne

Musée du château de Flers Flers Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-05-12 14:00:00

fin : 2026-11-08 18:00:00

Date(s) :

2026-05-12

L’amour à l’œuvre, dialogue avec Julie Ozanne exposition réalisée en partenariat avec le Fonds départemental d’art contemporain

Une invitation à explorer l’amour sous toutes ses formes, de la séduction aux grands récits passionnés. L’exposition propose un dialogue entre les œuvres classiques du musée du château de Flers, celles d’autres musées de Normandie et les œuvres du Fonds départemental d’art contemporain de l’Orne.

Objets, scènes galantes, rituels de mariage et symboles intemporels dévoilent la manière dont l’art et les traditions ont représenté les élans du cœur. Entre émotions, jeux de l’amour et histoires mythiques, l’exposition aborde également l’amour familial — maternel et paternel — à travers des scènes de tendresse et de transmission.

Julie Ozanne, artiste invitée, apporte son regard contemporain et vient bousculer les visions traditionnelles de l’amour. Avec ses corps tracés, cousus et parfois meurtris par le fil, ses œuvres entrent en résonance avec la séduction, mais aussi sous un angle plus intime celui du corps exposé, désiré, regardé, mais aussi fragile.

Avec les œuvres de Fanny Ferré, Jean-Claude Tardiveau, Anne Bothion, Luciano Ferrara… de la collection du Fonds départemental d’art contemporain de l’Orne. .

Musée du château de Flers Flers 61100 Orne Normandie +33 2 33 64 66 49 museeduchateau@flers-agglo.fr

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English : Exposition L’amour à l’œuvre, dialogue avec Julie Ozanne

L’événement Exposition L’amour à l’œuvre, dialogue avec Julie Ozanne Flers a été mis à jour le 2026-03-24 par Flers agglo