Exposition L’Antiquité retrouvée, trésors du cabinet des livres au Château de Chantilly Chantilly

Exposition L’Antiquité retrouvée, trésors du cabinet des livres au Château de Chantilly

Rue du Connétable Chantilly Oise

Tarif : 14.5 – 14.5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-20 10:00:00

fin : 2027-01-05 17:00:00

Date(s) :

2026-10-20

Le duc d’Aumale reçoit les cinq volumes de l’Iconographie grecque et de l’Iconographie romaine d’Ennio Quirino Visconti comme prix au Concours général de 1839. Il ne cessera d’enrichir sa collection d’éditions princeps des grands textes classiques et de splendides livres d’art sur l’Antiquité.

A travers une vingtaine de volumes prestigieux, le cabinet des livres met en lumière les diverses voies par lesquelles l’Antiquité grecque et romaine a été transmise, revisitée, interprétée depuis le Moyen Âge jusqu’à la fin du XIXe siècle.

Son érudition alliée à la passion du temps pour l’archéologie et les collections d’antiques, le pousse à documenter toutes les époques et techniques d’une Antiquité perçue comme sujet d’étude, mais aussi comme modèle et invitation au voyage. .

Rue du Connétable Chantilly 60500 Oise Hauts-de-France

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Duc d?Aumale received the five volumes of Ennio Quirino Visconti?s Greek Iconography and Roman Iconography as a prize in the 1839 Concours général. He continued to add to his collection of first editions of the great classical texts and splendid art books on Antiquity.

