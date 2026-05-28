Exposition: L’art au service des travailleurs Rue Mathieu Lalanne Pau

Pau

Exposition: L’art au service des travailleurs

Rue Mathieu Lalanne Musée des Beaux-Arts Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29 11:00:00

fin : 2026-09-27 18:00:00

Date(s) :

2026-05-29

Au cœur de Pau, le musée des beaux-arts présente l’exposition L’art au service des travailleurs du 29 mai au 27 septembre 2026. Réalisée avec le musée d’Orsay dans le cadre de l’opération 100 œuvres qui racontent le travail , elle réunit peintures, sculptures, dessins et photographies autour des représentations du monde ouvrier et des réalités sociales du travail.

Parmi les prêts exceptionnels figurent Repasseuses d’Edgar Degas, le bas-relief Puddleurs au four de Constantin Meunier et deux photographies de Félix Thiollier. Des œuvres contemporaines de Sammy Baloji et Laurent Proux complètent cet accrochage qui mêle regards sociaux, travail des femmes, luttes ouvrières et visions contemporaines de la société au travail. .

Rue Mathieu Lalanne Musée des Beaux-Arts Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 27 33 02

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L’événement Exposition: L’art au service des travailleurs Pau a été mis à jour le 2026-05-26 par OT Pau