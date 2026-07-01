Exposition L’art de geler la lumière, Sorbonne Université, Paris

Informations pratiques

Exposition L’art de geler la lumière 4 – 9 janvier 2027 Sorbonne Université Paris

Selon les sites.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-01-04T10:00:00+01:00 – 2027-01-04T18:00:00+01:00

Fin : 2027-01-09T10:00:00+01:00 – 2027-01-09T18:00:00+01:00

Pensée comme itinérante et évolutive, l’exposition « L’art de geler la lumière – La collection des photographies Lippmann de Sorbonne Université » est composée de plusieurs panneaux explicatifs sur la vie de Gabriel Lippmann, la photographie couleur interférentielle, les photographies de Lippmann dans l’histoire de la couleur, et un nouveau panneau dédié à l’enjeu de conservation des plaques. S’ajoute une prroposition de visualisation sur tablettes rétroéclairées de 30 images de plaques interférentielles de la collection de Sorbonne Université.

Sorbonne Université Place de Jussieu, Paris Paris 75005 Quartier Saint-Victor Paris Île-de-France

Pensée comme itinérante et évolutive, l’exposition « L’art de geler la lumière – La collection des photographies Lippmann de Sorbonne Université » est composée de plusieurs panneaux explicatifs sur la…

©Institut de Science des Matériaux – Alliance Sorbonne Université