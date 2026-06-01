EXPOSITION L’ART-EN-CIEL ATELIER DE L’ASSOCIATION L’ART-EN-CIEL Saint-Gaudens
EXPOSITION L’ART-EN-CIEL ATELIER DE L’ASSOCIATION L’ART-EN-CIEL Saint-Gaudens dimanche 14 juin 2026.
Saint-Gaudens
EXPOSITION L’ART-EN-CIEL
ATELIER DE L’ASSOCIATION L’ART-EN-CIEL 2 Place Georges Clemenceau Saint-Gaudens Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14 10:00:00
fin : 2026-06-14 16:00:00
Date(s) :
2026-06-14
L’association L’Art-en-Ciel s’expose !
Venez voter pour votre œuvre préférée ! .
ATELIER DE L’ASSOCIATION L’ART-EN-CIEL 2 Place Georges Clemenceau Saint-Gaudens 31800 Haute-Garonne Occitanie fleuraura@yahoo.fr
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English :
The L’Art-en-Ciel association exhibits!
L’événement EXPOSITION L’ART-EN-CIEL Saint-Gaudens a été mis à jour le 2026-06-04 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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