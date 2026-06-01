EXPOSITION L’ART-EN-CIEL ATELIER DE L’ASSOCIATION L’ART-EN-CIEL Saint-Gaudens

Saint-Gaudens

EXPOSITION L’ART-EN-CIEL

ATELIER DE L’ASSOCIATION L’ART-EN-CIEL 2 Place Georges Clemenceau Saint-Gaudens Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14 10:00:00

fin : 2026-06-14 16:00:00

Date(s) :

2026-06-14

L’association L’Art-en-Ciel s’expose !

Venez voter pour votre œuvre préférée ! .

ATELIER DE L’ASSOCIATION L’ART-EN-CIEL 2 Place Georges Clemenceau Saint-Gaudens 31800 Haute-Garonne Occitanie fleuraura@yahoo.fr

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English :

The L’Art-en-Ciel association exhibits!

L’événement EXPOSITION L’ART-EN-CIEL Saint-Gaudens a été mis à jour le 2026-06-04 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE