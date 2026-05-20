Crèvecœur-le-Grand

Exposition L’art en tous sens

10 Rue Gambetta Crèvecœur-le-Grand Oise

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 10:00:00

fin : 2026-06-14 18:00:00

Date(s) :

2026-06-13

Les associations Les Compagnons Artistes et L’Atelier des Couleurs proposent une exposition à Crèvecœur-le-Grand, dédiée à l’expression artistique sous toutes ses formes.

Peintures, créations plastiques et tatouages seront à découvrir lors de ce week-end artistique ouvert à tous.

Les associations Les Compagnons Artistes et L’Atelier des Couleurs proposent une exposition à Crèvecœur-le-Grand, dédiée à l’expression artistique sous toutes ses formes.

Peintures, créations plastiques et tatouages seront à découvrir lors de ce week-end artistique ouvert à tous. .

10 Rue Gambetta Crèvecœur-le-Grand 60360 Oise Hauts-de-France

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English :

The associations Les Compagnons Artistes and L?Atelier des Couleurs present an exhibition in Crèvec?ur-le-Grand, dedicated to artistic expression in all its forms.

Paintings, plastic creations and tattoos will be on show during this artistic weekend open to all.

L’événement Exposition L’art en tous sens Crèvecœur-le-Grand a été mis à jour le 2026-05-20 par Office de Tourisme Beauvais & Beauvaisis