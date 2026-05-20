Crèvecœur-le-Grand

Peintres dans la rue

Crèvecœur-le-Grand Oise

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14

fin : 2026-06-14

Date(s) :

2026-06-14

À l’occasion d’une journée artistique à Crèvecœur-le-Grand, venez participer à Peintres dans la rue et laissez libre cours à votre créativité en réalisant une œuvre autour du château.

Un jeu de piste à la recherche des peintres sera également proposé, avec du matériel de peinture professionnel à gagner. Le tirage au sort aura lieu à 17h30.

Les créations réalisées seront ensuite exposées dans le cadre de l’exposition L’art en tous sens à la salle des fêtes.

À l’occasion d’une journée artistique à Crèvecœur-le-Grand, venez participer à Peintres dans la rue et laissez libre cours à votre créativité en réalisant une œuvre autour du château.

Un jeu de piste à la recherche des peintres sera également proposé, avec du matériel de peinture professionnel à gagner. Le tirage au sort aura lieu à 17h30.

Les créations réalisées seront ensuite exposées dans le cadre de l’exposition L’art en tous sens à la salle des fêtes. .

Crèvecœur-le-Grand 60360 Oise Hauts-de-France +33 6 65 14 17 22

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English :

Come and take part in Peintres dans la rue, an art day in Crèvec?ur-le-Grand, and give free rein to your creativity by creating a work of art around the castle.

There will also be a scavenger hunt in search of painters , with professional painting equipment to be won. The draw will take place at 5.30pm.

The works created will then be exhibited as part of the L?art en tous sens exhibition at the salle des fêtes.

L’événement Peintres dans la rue Crèvecœur-le-Grand a été mis à jour le 2026-05-20 par Office de Tourisme Beauvais & Beauvaisis