Exposition L’art s’affiche Chapelle des Annonciades et Annexe Pontarlier
Exposition L’art s’affiche Chapelle des Annonciades et Annexe Pontarlier mardi 16 juin 2026.
Pontarlier
Exposition L’art s’affiche
Chapelle des Annonciades et Annexe 67 rue de la République Pontarlier Doubs
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-16 14:00:00
fin : 2026-06-22 18:00:00
Date(s) :
2026-06-16
Organisé par la MJC des Capucins-Centre Berlioz.
Les ateliers d’Arts Plastiques de la MJC des Capucins-centre Berlioz vous emmèneront dans un univers où, tout le monde peut trouver sa place…à voir absolument ! .
Chapelle des Annonciades et Annexe 67 rue de la République Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 39 02 09 mjcdescapucins@wanadoo.fr
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English : Exposition L’art s’affiche
L’événement Exposition L’art s’affiche Pontarlier a été mis à jour le 2026-05-23 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS
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