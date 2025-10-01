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Exposition L’art s’affiche Chapelle des Annonciades et Annexe Pontarlier

Exposition L’art s’affiche Chapelle des Annonciades et Annexe Pontarlier mardi 16 juin 2026.

Lieu : Chapelle des Annonciades et Annexe

Adresse : 67 rue de la République

Ville : 25300 Pontarlier

Département : Doubs

Début : mardi 16 juin 2026

Fin : lundi 22 juin 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif : 0 0 0 Gratuit Gratuit

Pontarlier

Exposition L’art s’affiche

Chapelle des Annonciades et Annexe 67 rue de la République Pontarlier Doubs

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-16 14:00:00
fin : 2026-06-22 18:00:00

Date(s) :
2026-06-16

Organisé par la MJC des Capucins-Centre Berlioz.
Les ateliers d’Arts Plastiques de la MJC des Capucins-centre Berlioz vous emmèneront dans un univers où, tout le monde peut trouver sa place…à voir absolument !   .

Chapelle des Annonciades et Annexe 67 rue de la République Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 39 02 09  mjcdescapucins@wanadoo.fr

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English : Exposition L’art s’affiche

L’événement Exposition L’art s’affiche Pontarlier a été mis à jour le 2026-05-23 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS

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