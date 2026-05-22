Mélodie des planètes Pontarlier
Mélodie des planètes Pontarlier mardi 16 juin 2026.
Pontarlier
Mélodie des planètes
Salle des capucins Pontarlier Doubs
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-16 20:00:00
fin : 2026-06-16 22:00:00
Date(s) :
2026-06-16
Organisée par le conservatoire Elie Dupont.
Les élèves de l’école primaire Vauthier de Pontarlier et les classe CHAV, présentent le fruit de leur année de travail un voyage artistique mêlant danse, chant et musique à travers l’univers fascinant des planètes. Un projet collectif où créativité et apprentissage s’illuminent sur scène. .
Salle des capucins Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 46 72 89 conservatoire@ville-pontarlier.com
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English : Mélodie des planètes
L’événement Mélodie des planètes Pontarlier a été mis à jour le 2026-05-19 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS
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