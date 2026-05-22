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Mélodie des planètes Pontarlier

Mélodie des planètes Pontarlier mardi 16 juin 2026.

Adresse : Salle des capucins

Ville : 25300 Pontarlier

Département : Doubs

Début : mardi 16 juin 2026

Fin : mercredi 17 juin 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif : 0 0 0 Gratuit Gratuit

Pontarlier

Mélodie des planètes

Salle des capucins Pontarlier Doubs

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-16 20:00:00
fin : 2026-06-16 22:00:00

Date(s) :
2026-06-16

Organisée par le conservatoire Elie Dupont.
Les élèves de l’école primaire Vauthier de Pontarlier et les classe CHAV, présentent le fruit de leur année de travail un voyage artistique mêlant danse, chant et musique à travers l’univers fascinant des planètes. Un projet collectif où créativité et apprentissage s’illuminent sur scène.   .

Salle des capucins Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 46 72 89  conservatoire@ville-pontarlier.com

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English : Mélodie des planètes

L’événement Mélodie des planètes Pontarlier a été mis à jour le 2026-05-19 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS

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