Pontarlier

Mélodie des planètes

Salle des capucins Pontarlier Doubs

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-16 20:00:00

fin : 2026-06-16 22:00:00

Date(s) :

2026-06-16

Organisée par le conservatoire Elie Dupont.

Les élèves de l’école primaire Vauthier de Pontarlier et les classe CHAV, présentent le fruit de leur année de travail un voyage artistique mêlant danse, chant et musique à travers l’univers fascinant des planètes. Un projet collectif où créativité et apprentissage s’illuminent sur scène. .

Salle des capucins Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 46 72 89 conservatoire@ville-pontarlier.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Mélodie des planètes

L’événement Mélodie des planètes Pontarlier a été mis à jour le 2026-05-19 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS