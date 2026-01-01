Atelier Pratique Débutants Android 2ème partie Maison des Associations Pontarlier

Atelier Pratique Débutants Android 2ème partie

Maison des Associations 16 Place Zarautz Pontarlier Doubs

Début : 2026-01-28 14:00:00

fin : 2026-01-28 16:00:00

2026-01-28

Organisé par le Conseiller Numérique de la Ville de Pontarlier

Prise en main de votre smartphone sous Google Android (2ème partie) Nécessite d’avoir suivi le premier atelier. Sera suivi d’une troisième partie en février 2026.

Sur inscription. .

Maison des Associations 16 Place Zarautz Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 38 81 62 jl.vicaire@ville-pontarlier.com

