Fan Zone Coupe du Monde 2026 Place Maréchal de Lattre de Tassigny Pontarlier

Pontarlier

Fan Zone Coupe du Monde 2026

Place Maréchal de Lattre de Tassigny Halle Couverte Emile Pasteur Pontarlier Doubs

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-16 21:00:00

fin : 2026-06-26 23:30:00

Date(s) :

2026-06-16 2026-06-26

Organisé par Demi2Melée

Venez soutenir l’équipe de France dans la Fan Zone de Pontarlier ! Retransmission des matchs de la France lors de la Coupe du Monde 2026 sur écran géant, buvette, petite restauration et ambiance conviviale au rendez-vous. Tous derrière les Bleus ! .

Place Maréchal de Lattre de Tassigny Halle Couverte Emile Pasteur Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

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English : Fan Zone Coupe du Monde 2026

L’événement Fan Zone Coupe du Monde 2026 Pontarlier a été mis à jour le 2026-06-13 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS