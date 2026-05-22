Pontarlier

Audition chant, hautbois et basson

Auditorium P. Martin Pontarlier Doubs

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-15 18:30:00

fin : 2026-06-15 20:00:00

Date(s) :

2026-06-15

Organisée par le conservatoire Elie Dupont.

Musiciens et chanteurs vous proposent des pièces dansantes, vivaces et expressives issues du répertoire baroque, choisies par leurs professeures Béatrice Crespino et Sofie Guillaume. Les ensembles sont constitués par des élèves hautboïstes, bassonistes et chanteurs. .

Auditorium P. Martin Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 46 72 89 conservatoire@ville-pontarlier.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Audition chant, hautbois et basson

L’événement Audition chant, hautbois et basson Pontarlier a été mis à jour le 2026-05-19 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS