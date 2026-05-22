Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Audition chant, hautbois et basson Pontarlier

Audition chant, hautbois et basson Pontarlier lundi 15 juin 2026.

Adresse : Auditorium P. Martin

Ville : 25300 Pontarlier

Département : Doubs

Début : lundi 15 juin 2026

Fin : lundi 15 juin 2026

Heure de début : 18:30:00

Tarif : 0 0 0 Gratuit Gratuit

Pontarlier

Audition chant, hautbois et basson

Auditorium P. Martin Pontarlier Doubs

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-15 18:30:00
fin : 2026-06-15 20:00:00

Date(s) :
2026-06-15

Organisée par le conservatoire Elie Dupont.
Musiciens et chanteurs vous proposent des pièces dansantes, vivaces et expressives issues du répertoire baroque, choisies par leurs professeures Béatrice Crespino et Sofie Guillaume. Les ensembles sont constitués par des élèves hautboïstes, bassonistes et chanteurs.   .

Auditorium P. Martin Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 46 72 89  conservatoire@ville-pontarlier.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Audition chant, hautbois et basson

L’événement Audition chant, hautbois et basson Pontarlier a été mis à jour le 2026-05-19 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS

À voir aussi à Pontarlier (Doubs)