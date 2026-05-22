Audition chant, hautbois et basson Pontarlier
Audition chant, hautbois et basson Pontarlier lundi 15 juin 2026.
Pontarlier
Audition chant, hautbois et basson
Auditorium P. Martin Pontarlier Doubs
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-15 18:30:00
fin : 2026-06-15 20:00:00
Date(s) :
2026-06-15
Organisée par le conservatoire Elie Dupont.
Musiciens et chanteurs vous proposent des pièces dansantes, vivaces et expressives issues du répertoire baroque, choisies par leurs professeures Béatrice Crespino et Sofie Guillaume. Les ensembles sont constitués par des élèves hautboïstes, bassonistes et chanteurs. .
Auditorium P. Martin Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 46 72 89 conservatoire@ville-pontarlier.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Audition chant, hautbois et basson
L’événement Audition chant, hautbois et basson Pontarlier a été mis à jour le 2026-05-19 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS
À voir aussi à Pontarlier (Doubs)
- Audition voix Auditorium P. Martin Conservatoire Pontarlier 22 mai 2026
- Spectacle Les Étoiles Noires Embarquement immédiat Place René Pourny Pontarlier 22 mai 2026
- Atelier lithothérapie parents/enfants La Tisanerie Pontarlier 23 mai 2026
- Fête du vélo, Parc des Ouillons skate Park Pontarlier, Pontarlier 23 mai 2026
- Fête du Vélo Pontarlier 23 mai 2026