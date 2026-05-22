Pontarlier

Concert orchestre à l’Ecole et Atelier Jazz

Salle des capucins Pontarlier Doubs

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-17 18:00:00

fin : 2026-06-17 20:00:00

Date(s) :

2026-06-17

Organisée par le conservatoire Elie Dupont.

Ce concert présente le travail d’une année de pratique d’instruments cuivres et percussions des élèves de CM2 de l’école Cyril Clerc de Pontarlier, mené dans le cadre du projet Orchestre à l’école. La soirée se poursuit avec une représentation de l’Atelier Jazz du Conservatoire. .

Salle des capucins Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 46 72 89 conservatoire@ville-pontarlier.com

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English : Concert orchestre à l’Ecole et Atelier Jazz

L’événement Concert orchestre à l’Ecole et Atelier Jazz Pontarlier a été mis à jour le 2026-05-19 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS