Concert orchestre à l’Ecole et Atelier Jazz Pontarlier
Concert orchestre à l’Ecole et Atelier Jazz Pontarlier mercredi 17 juin 2026.
Pontarlier
Concert orchestre à l’Ecole et Atelier Jazz
Salle des capucins Pontarlier Doubs
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-17 18:00:00
fin : 2026-06-17 20:00:00
Date(s) :
2026-06-17
Organisée par le conservatoire Elie Dupont.
Ce concert présente le travail d’une année de pratique d’instruments cuivres et percussions des élèves de CM2 de l’école Cyril Clerc de Pontarlier, mené dans le cadre du projet Orchestre à l’école. La soirée se poursuit avec une représentation de l’Atelier Jazz du Conservatoire. .
Salle des capucins Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 46 72 89 conservatoire@ville-pontarlier.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Concert orchestre à l’Ecole et Atelier Jazz
L’événement Concert orchestre à l’Ecole et Atelier Jazz Pontarlier a été mis à jour le 2026-05-19 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS
À voir aussi à Pontarlier (Doubs)
- Audition voix Auditorium P. Martin Conservatoire Pontarlier 22 mai 2026
- Spectacle Les Étoiles Noires Embarquement immédiat Place René Pourny Pontarlier 22 mai 2026
- Atelier lithothérapie parents/enfants La Tisanerie Pontarlier 23 mai 2026
- Fête du vélo, Parc des Ouillons skate Park Pontarlier, Pontarlier 23 mai 2026
- Fête du Vélo Pontarlier 23 mai 2026