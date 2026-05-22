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Concert orchestre à l’Ecole et Atelier Jazz Pontarlier

Concert orchestre à l’Ecole et Atelier Jazz Pontarlier mercredi 17 juin 2026.

Adresse : Salle des capucins

Ville : 25300 Pontarlier

Département : Doubs

Début : mercredi 17 juin 2026

Fin : mercredi 17 juin 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif : 0 0 0 Gratuit Gratuit

Pontarlier

Concert orchestre à l’Ecole et Atelier Jazz

Salle des capucins Pontarlier Doubs

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-17 18:00:00
fin : 2026-06-17 20:00:00

Date(s) :
2026-06-17

Organisée par le conservatoire Elie Dupont.
Ce concert présente le travail d’une année de pratique d’instruments cuivres et percussions des élèves de CM2 de l’école Cyril Clerc de Pontarlier, mené dans le cadre du projet Orchestre à l’école. La soirée se poursuit avec une représentation de l’Atelier Jazz du Conservatoire.   .

Salle des capucins Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 46 72 89  conservatoire@ville-pontarlier.com

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English : Concert orchestre à l’Ecole et Atelier Jazz

L’événement Concert orchestre à l’Ecole et Atelier Jazz Pontarlier a été mis à jour le 2026-05-19 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS

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