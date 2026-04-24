Exposition L’Atelier du Plac’ART expose cours de l’Europe Royan

Royan

Exposition L’Atelier du Plac’ART expose

cours de l’Europe Galerie Louis Simon Royan Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-16 10:00:00

fin : 2026-06-28 19:00:00

Date(s) :

2026-06-16

L’Atelier du Plac’ART porté par Kristin Hamm investit la Galerie Simon à Royan. Cette exposition met en lumière ses créateurs, leurs œuvres… Cet atelier se distingue par sa diversité artistes confirmés, jeunes talents prometteurs, artisans d’art.

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cours de l’Europe Galerie Louis Simon Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 7 82 49 99 29 hamm_kristin@yahoo.fr

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English :

The Atelier du Plac?ART, led by Kristin Hamm, takes over the Galerie Simon in Royan. This exhibition highlights its creators and their work? This workshop is distinguished by its diversity: established artists, promising young talents, artisans.

L’événement Exposition L’Atelier du Plac’ART expose Royan a été mis à jour le 2026-04-24 par Mairie de Royan