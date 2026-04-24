Exposition L’Atelier du Plac’ART expose cours de l’Europe Royan
Exposition L’Atelier du Plac’ART expose cours de l’Europe Royan mardi 16 juin 2026.
Royan
Exposition L’Atelier du Plac’ART expose
cours de l’Europe Galerie Louis Simon Royan Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-16 10:00:00
fin : 2026-06-28 19:00:00
Date(s) :
2026-06-16
L’Atelier du Plac’ART porté par Kristin Hamm investit la Galerie Simon à Royan. Cette exposition met en lumière ses créateurs, leurs œuvres… Cet atelier se distingue par sa diversité artistes confirmés, jeunes talents prometteurs, artisans d’art.
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cours de l’Europe Galerie Louis Simon Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 7 82 49 99 29 hamm_kristin@yahoo.fr
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English :
The Atelier du Plac?ART, led by Kristin Hamm, takes over the Galerie Simon in Royan. This exhibition highlights its creators and their work? This workshop is distinguished by its diversity: established artists, promising young talents, artisans.
L’événement Exposition L’Atelier du Plac’ART expose Royan a été mis à jour le 2026-04-24 par Mairie de Royan
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