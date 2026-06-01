Prissac

Exposition L’Atelier Pastel du Cercle des Beaux-Arts

1 place du 8 mai Prissac Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-06-20

fin : 2026-07-18

Date(s) :

2026-06-20

La Médiathèque de Prissac a le plaisir de vous inviter à découvrir sa nouvelle exposition.

La Médiathèque de Prissac a le plaisir de vous inviter à découvrir sa nouvelle exposition. .

1 place du 8 mai Prissac 36370 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 25 21 80 biblio.prissac36@gmail.com

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English :

Robert Ansel exhibits his photos at the Prissac media library.

L’événement Exposition L’Atelier Pastel du Cercle des Beaux-Arts Prissac a été mis à jour le 2026-06-12 par Destination Brenne