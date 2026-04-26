Exposition « Le Bestiaire dans les églises », Médiathèque, Joinville

Informations pratiques

Exposition « Le Bestiaire dans les églises » 19 et 20 septembre Médiathèque Haute-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

L’exposition « Le Bestiaire dans les églises » vous propose un voyage fascinant dans l’univers du monde animal. Une invitation à découvrir des créatures en tout genre, chargées de symboles et de mystères à décrypter. Un dialogue entre l’art, la nature et l’imaginaire.

Visites animées et gratuites de l’exposition. Plus de renseignements au 03 25 94 33 04.

Médiathèque 1 Rue Jeanne Vallée, 52300 Joinville Joinville 52300 Haute-Marne Grand Est 03 25 94 17 54 Ancienne brasserie de Joinville, la médiathèque a été réhabilitée au cours des années 1980.

Elle conserve une collection encyclopédique et multimédia de lecture publique.

A noter son fonds ancien constitué des ouvrages des fonds Lemoine et Ferry-Humblot, manuscrits et imprimés du XVe au XXe siècle, qui se complètent admirablement. Ils traitent de la Champagne et de la proche Lorraine, de Joinville et de ses seigneurs — les familles de Lorraine et de Guise —, de Louis IX et de son chroniqueur Jean de Joinville, d’architecture et de statuaire.

La bibliothèque de la famille Guillaume-Moussy est tout à fait différente. Composée d’ouvrages imprimés du XVIe au XXe siècle, elle reflète les centres d’intérêt de ses possesseurs successifs. On y trouve ainsi des pièces de théâtre des XVIIe et XVIIIe siècles, des œuvres de Voltaire et des écrits critiques, des traités et des thèses de médecine et de chirurgie, ainsi que des ouvrages de linguistique et de littérature, avec un intérêt particulier pour les fous littéraires, tels que Paulin Gagne et Nicolas Cirier, ainsi que pour les langues universelles.

À ces livres s’ajoutent quelques partitions du musicien joinvillois François Devienne, une centaine de titres de périodiques, ainsi que quelques cartes et estampes anciennes. Parking possible au fonds de la rue Jeanne Vallée.

L’exposition « Le Bestiaire dans les églises » vous propose un voyage fascinant dans l’univers du monde animal. Une invitation à découvrir des créatures en tout genre, chargées de symboles et de à Un…

©Médiathèque de Joinville