Exposition « Le Cartable ou la Rue », par l’association « Les Enfants du Mékong », Bains-Douches, Villemur-sur-Tarn

Exposition « Le Cartable ou la Rue », par l’association « Les Enfants du Mékong » 27 mars – 19 avril Bains-Douches Haute-Garonne

entrée libre et gratuite, sans réservation (sauf scolaires : s’adresser en Mairie, service Culture)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-27T18:00:00+01:00 – 2026-03-27T20:00:00+01:00

Fin : 2026-04-19T10:00:00+02:00 – 2026-04-19T18:00:00+02:00

Les Bains-Douches accueillent cette année, du 28 mars au 19 avril, une nouvelle exposition des Enfants du Mékong : Le Cartable ou la Rue.

Des photos, présentées sous forme de diptyques, illustrent le bras de fer qui se joue dans certains pays du monde : d’un côté le travail dans des conditions difficles, imposé par la pauvreté, et de l’autre l’école, promesse d’avenir où les enfants rayonnent d’espoir…

À travers une série de portraits et de récits de vie émouvants, le photographe Christophe Keip – parrain Enfants du Mékong – et le journaliste Antoine Besson – Reporter et rédacteur en chef d’Asie Reportage – nous permettent de rencontrer certains de ces jeunes accompagnés par l’association en Asie du Sud-Est qui, malgré les difficultés, rêvent de se construire un avenir meilleur grâce à l’éducation.

Née de ces rencontres, l’exposition veut mettre en lumière, dans la rue, dans les champs ou dans les écoles, le théâtre d’un combat trop ordinaire : le travail des enfants. Leur démarche se veut directe et à hauteur d’enfant pour permettre au spectateur de mieux ressentir les émotions et les enjeux des protagonistes.

La résilience de ces enfants est incroyable. Ils méritent qu’on les écoute, qu’on les comprenne, et qu’on se demande comment on peut les aider à ne pas avoir à choisir entre apprendre et survivre.

Cette exposition immersive est à la portée de tous les âges : chaque diptyque est accompagné d’un podcast enregistré par un acteur professionnel, qui a prêté sa voix à l’enfant pour qu’il puisse vous raconter son histoire. En outre, des panneaux explicatifs permettent d’approfondir le sujet et d’en apprendre davantage sur le travail des enfants dans le monde. Enfin, un livret adapté aux enfants sera proposé et les équipes d’Enfants du Mékong seront là pour vous guider et répondre à vos questions.

Venez nombreux visiter l’exposition : les mercredis et vendredis, de 14h à 19h, et les samedis et dimanches, de 10h à 18h.

Vernissage : vendredi 27 mars à 18h.

Entrée libre et gratuite, sans rdv, pour tout public.

Visites guidées pour les écoles tous les matins, sur rdv.

Bains-Douches Avenue Winston Churchill 31340 Villemur-sur Villemur-sur-Tarn 31340 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 05 34 27 30 07 »}, {« type »: « email », « value »: « assistante-culture@mairie-villemur-sur-tarn.fr »}]

Exposition photo aux Bains-Douches : quand école et travail se disputent l’enfance. Chaque jour, des millions d’enfants à travers le monde doivent travailler tout en allant à l’école. exposition sortie

Association « Les Enfants du Mékong »