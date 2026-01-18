Exposition Le Centre d’Interprétation de l’Architecture et du Patrimoine rez-de-mer du Palais des Congrès, 42 av des Congrès Royan

Exposition Le Centre d’Interprétation de l’Architecture et du Patrimoine

rez-de-mer du Palais des Congrès, 42 av des Congrès CIAP Royan Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-12-16

fin : 2026-12-31

Date(s) :

2026-12-16

Le CIAP raconte l’évolution urbaine et architecturale de Royan, des origines à nos jours, en évoquant les temps forts de son développement.

.

rez-de-mer du Palais des Congrès, 42 av des Congrès CIAP Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 39 58 36 animation.patrimoine@mairie-royan.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The CIAP recounts the urban and architectural evolution of Royan, from its origins to the present day, evoking the highlights of its development.

L’événement Exposition Le Centre d’Interprétation de l’Architecture et du Patrimoine Royan a été mis à jour le 2026-01-16 par Mairie de Royan