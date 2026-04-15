Exposition : le château des photographes, Musée de Normandie, Caen

Exposition : le château des photographes Samedi 23 mai, 18h00 Musée de Normandie Calvados

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

Fin : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

En 2026, la nouvelle exposition du Musée de Normandie tisse le lien entre une histoire récente du château et le regard porté par les photographes sur sa transformation, d’un édifice militaire à un monument historique, aujourd’hui lieu de culture et de patrimoine.

Gratuit de 18h à minuit.

Livret-jeu gratuit pour les 7-13 ans, espace d’expression, stations multisensorielles…

Visites flash à 20h, 21h et 22h (dans la limite des places disponibles)

Musée de Normandie – Salles du Rempart

+ d’informations : https://musee-de-normandie.caen.fr/evenement/le-chateau-des-photographes

Musée de Normandie Le Château, 14000 Caen, France Caen 14000 Calvados Normandie 0231304760 https://musee-de-normandie.caen.fr [{« link »: « https://musee-de-normandie.caen.fr/evenement/le-chateau-des-photographes »}] Des hommes vivent sur le sol de l’actuelle Normandie depuis plusieurs centaines de milliers d’années. Cette très longue histoire est rythmée par une succession d’évènements – phénomènes migratoires, guerres, révolutions technologiques… – qui ont progressivement forgé l’identité normande. S’appuyant sur des collections exceptionnelles, le Musée de Normandie retrace les étapes de l’évolution historique de la Normandie. Intégrant périodiquement les plus récentes découvertes archéologiques dans son parcours, le musée présente un panorama de la vie des hommes et des femmes depuis le lointain paléolithique jusqu’à l’installation des Vikings dans la basse Vallée de la Seine (Xe siècle). Armes, bijoux, objets de la vie quotidienne – tout ce que la terre a livré de cette histoire – se retrouvent dans les salles archéologiques, illustré par des cartes, des maquettes et une information historique destinées à guider le visiteur à travers des périodes longues et mal connues. C’est ensuite en s’appuyant sur les collections retraçant la vie quotidienne et professionnelle des Normands du XVIIIe siècle à nos jours, que s’organise la visite. Agriculture et artisanat sont illustrés par plusieurs centaines d’objets recueillis dans les cinq départements normands. De l’objet usuel le plus modeste aux chefs d’œuvre de forgerons, de potiers et même de ciriers jusqu’aux mythiques armoires normandes, le visiteur chemine dans une Normandie qui n’est plus mais qui n’a pas fini de livrer ses secrets. Conçu comme un moyen simple et agréable de découvrir ou redécouvrir l’une des grandes régions européennes, le Musée de Normandie se veut un lieu de culture ouvert à tous.

En 2026, la nouvelle exposition du Musée de Normandie tisse le lien entre une histoire récente du château et le regard porté par les photographes sur sa transformation, d’un édifice militaire à un de…

Marguerite Vacher (1921-2009), [La porte des Champs, la nuit], sans date, fonds Marguerite Vacher déposé à l’Ardi-Photographies, collection particulière