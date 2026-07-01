Exposition LE CHEMIN Gare de Razou Brassy

Informations pratiques

Brassy

Exposition LE CHEMIN

Gare de Razou 6 Route du Tulipier Brassy Nièvre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25 18:00:00

fin : 2026-07-25 20:30:00

Date(s) :

2026-07-25

LE CHEMIN Exposition de 17 artistes d’Art Contemporain, dans les locaux d’une ferme Morvandelle peinture, gravure, photo, sculpture, textile, céramique…

Tous les jours du 25/07 au 16/08/2026 de 14h à 19h.

Vernissage le 25/07 à 18h. BRASSY .

Gare de Razou 6 Route du Tulipier Brassy 58140 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté morvanartistique@gmail.com

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English : Exposition LE CHEMIN

L’événement Exposition LE CHEMIN Brassy a été mis à jour le 2026-07-16 par OT Morvan Sommets et Grands Lacs