Exposition LE CHEMIN Gare de Razou Brassy
samedi 25 juillet 2026 · Gare de Razou · Brassy
Informations pratiques
Brassy
Exposition LE CHEMIN
Gare de Razou 6 Route du Tulipier Brassy Nièvre
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 18:00:00
fin : 2026-07-25 20:30:00
Date(s) :
2026-07-25
LE CHEMIN Exposition de 17 artistes d’Art Contemporain, dans les locaux d’une ferme Morvandelle peinture, gravure, photo, sculpture, textile, céramique…
Tous les jours du 25/07 au 16/08/2026 de 14h à 19h.
Vernissage le 25/07 à 18h. BRASSY .
Gare de Razou 6 Route du Tulipier Brassy 58140 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté morvanartistique@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Exposition LE CHEMIN
L’événement Exposition LE CHEMIN Brassy a été mis à jour le 2026-07-16 par OT Morvan Sommets et Grands Lacs
À voir aussi à Brassy (Nièvre)
- Concours pétanque Stade Robert Foliau Brassy 19 juillet 2026
- Fête de la moisson La Montée Brassy 25 juillet 2026
- STAGE, Débuter en Animation Nature Brassy 20 août 2026