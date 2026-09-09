Exposition Le Conservatoire fête ses 50 ans Abbaye-aux-Dames Saintes
vendredi 18 septembre 2026 · Abbaye-aux-Dames · Saintes
Informations pratiques
Saintes
Exposition Le Conservatoire fête ses 50 ans
Abbaye-aux-Dames Abbaye-aux-Dames espace béatrix Saintes Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18
fin : 2026-10-16
Date(s) :
2026-09-18
Découvrez l’exposition exclusive dédiée aux 50 ans du conservatoire un demi-siècle d’art et de passion à partager.
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Abbaye-aux-Dames Abbaye-aux-Dames espace béatrix Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 92 50 80 conservatoire@ville-saintes.fr
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English :
Discover the exclusive exhibition celebrating the conservatory’s 50th anniversary: half a century of art and passion to share.
L’événement Exposition Le Conservatoire fête ses 50 ans Saintes a été mis à jour le 2026-08-18 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge
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