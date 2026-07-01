Exposition le design selon Pierre Paulin ( 1927-2009), Musée Fabre, Montpellier

Informations pratiques

Exposition le design selon Pierre Paulin ( 1927-2009) 19 et 20 septembre Musée Fabre Hérault

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Né en juillet 1927 à Paris et décédé à Montpellier en juin 2009, Pierre Paulin figure parmi les plus grands designers français du 20e siècle, contribuant à l’histoire de la naissance véritable de cette discipline au sortir de la Seconde Guerre mondiale, dans un pays en pleine reconstruction. Aujourd’hui, ses créations iconiques, notamment la Mushroom Chair (1959), la Ribbon Chair (1966) ou la Tongue Chair (1968) continuent à incarner la modernité et un futur intemporel dans l’imaginaire collectif. Forte de toutes les pièces majeures de cette personnalité unique, l’exposition montre comment son parcours exemplaire illustre et questionne la richesse de cette discipline plurielle et protéiforme, le design, que Pierre Paulin a toujours pensé d’abord et avant tout au service du public.

Musée Fabre 39 Boulevard de Bonnes Nouvelles, 34000 Montpellier, France Montpellier 34000 Centre Hérault Occitanie 0467148300 https://www.museefabre.fr Riches collections de peintures de toutes les écoles : œuvres italiennes des XVIe et des XVIIe siècles, beaux tableaux espagnols et flamands, l’école hollandaise est représentée par ses meilleurs maîtres, mais la place prépondérante est occupée par la peinture française du XVIIIe siècle et du début du XIXe siècle. Collection de dessins italiens et français du XVIIe au XIXe siècle. Sculptures bronzes, céramique italienne et française. Tramway lignes 1, 2 stations Comédie et Corum, ligne 4 station Corum.

Né en juillet 1927 à Paris et décédé à Montpellier en juin 2009, Pierre Paulin figure parmi les plus grands designers français du 20e siècle, contribuant à l’histoire de la naissance véritable de au…

©musée Fabre Montpellier Méditerranée Métropole