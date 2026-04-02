Exposition Le désir d’avant-garde Velox 1875 Esprit de Velox 2025 Place Bernard Moitessier La Rochelle
Exposition Le désir d’avant-garde Velox 1875 Esprit de Velox 2025 Place Bernard Moitessier La Rochelle mercredi 4 novembre 2026.
La Rochelle
Exposition Le désir d’avant-garde Velox 1875 Esprit de Velox 2025
Place Bernard Moitessier Musée Maritime de La Rochelle La Rochelle Charente-Maritime
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Tarif réduit
Billet d’entrée au musée
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-11-04
fin : 2026-04-30
Date(s) :
2026-11-04
A l’occasion des 150 ans de la célèbre goélette Zemajteij Velox, le Programme Esprit de Velox, soutenu par le Fonds 1.618 et le Musée Maritime de La Rochelle, présentent l’exposition VELOX 1875 Esprit de Velox 2025 le désir d’avant-garde.
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Place Bernard Moitessier Musée Maritime de La Rochelle La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine
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English : Exhibition Le désir d’avant-garde Velox 1875 Esprit de Velox 2025
Photographer for the regional daily Sud-Ouest from 1954 to 1987, Jean Gaillard took a sensitive, poetic look at the daily lives of the people of La Rochelle, following in the footsteps of the great French humanist photographers.
L’événement Exposition Le désir d’avant-garde Velox 1875 Esprit de Velox 2025 La Rochelle a été mis à jour le 2025-10-30 par Nous La Rochelle
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